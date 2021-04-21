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حرق منازل وإعدام مواشٍ واشتباكات .. تفاصيل جديدة عن هجوم داعش بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-04-21T05:08:16+0000
حرق منازل وإعدام مواشٍ واشتباكات .. تفاصيل جديدة عن هجوم داعش بديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم الأربعاء تفاصيل الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على احد القرى في اطراف قضاء خانقين قرب منطقة حلوان الحدودية مع جلولاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان التنظيم المتشدد أطلق مقذوفة هاون على قرية الاصلاح تسببت بأضرار مادية في احد المنازل تلاه هجوم على نقطة مرابطة للجيش لواء 19  وعلى قرية "سيد جراد" القريبة من منطقة حلوان الحدودية بين جلولاء وخانقين وقاموا بإحراق منازل وقتل مواش  ,وأثناء توجه دورية اسناد للجيش انفجرت عبوة ناسفة على الدورية خلفت ضحية و4 مصابين.

 واضاف المصدر ان تعزيزات من الجيش هرعت الى مكان الحادث واشتبكت مع عناصر التنظيم واجبرتها على الفرار  بعيدا عن منطقة الحادث.

وتشهد ناحية جلولاء واطراف خانقين منذ ثلاث سنوات هجمات وخروقات غير مسبوقة بسبب الفراغات الأمنية التي خلفها انسحاب قوات البيشمركة ابان احداث استفتاء استقلال كوردستان في العام 2017 .

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