حرق منازل وإصابة منتسبين.. تفاصيل جديدة عن نزاع حيدرية النجف

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن النزاع العشائري العنيف الذي اندلع في ناحية الحيدرية شمالي محافظة النجف (180كم جنوب غربي العاصمة بغداد).

وصباح اليوم، اندلع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتين في ناحية الحيدرية شمالي النجف، واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة، وأدى إلى مقتل شخص واحد، قبل أن تتحرك قوة أمنية كبيرة لفرض السيطرة عليه، والتحقيق في أسباب اندلاعه.

وفي تفاصيل النزاع، أوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "نزاع الحيدرية، نتج عنه حرق 3 منازل تباعة للعشيرة التي تسبب بقتل أحد أفراد الطرف الثاني"، لافتاً إلى أن "أفراد الدفاع المدني نجوا من محاولة اغتيال، بعدما تعرضوا لإطلاق نار نتيجة محاولتهم إخماد نيران المنازل المحترقة".

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن "النزاع نتج عنه أيضاً إصابة عنصرين أمنيين أثناء محاولة فض النزاع العشائري في ناحية الحيدرية".