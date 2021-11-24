حرق منازل وسيارات.. كشف تفاصيل النزاع العشائري في الفلوجة (صور)

شفق نيوز/ أوضح مصدر مسؤول في شرطة الأنبار، يوم الأربعاء، تفاصيل النزاع العشائري الذي اندلع في مدينة الفلوجة وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح بليغة وإحراق عدد من المنازل والسيارات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع اندلع بين أبناء عشيرة البوعيسى (أبناء العم)، في منطقة النساف غربي الفلوجة، بسبب خلاف عائلي مضى عليه أكثر من عام".

وبين أن "السبب وراء اندلاع هذا الخلاف، هو جريمة قتل حدثت قبل سنة تقريبا، حيث قتل آنذاك شخص يدعى الشيخ طالب وأحد أقربائه، واليوم الأربعاء قامت محكمة جنايات الانبار بإطلاق سراح المتهمين بتلك الحادثة، مما أثار غضب ذوي الضحايا".

وأضاف أنه "بعد انتهاء المحاكمة، وخروج الطرفين منها، حدثت مشاحنات فيما بينهم، وعند توجههم إلى منازلهم، قاموا بالصراع عن طريق المركبات، لينتهي الأمر بمقتل شخص يدعى علي، وهو أحد اخوة الشيخ فيصل، وشخص آخر بحالة حرجة نقل على إثرها إلى مستشفى الفلوجة التعليمي".

وأشار المصدر إلى أن "اهالي الضحايا قاموا بمهاجمة منازل الطرف الآخر، وبدأوا بحرق منازلهم، حيث قاموا بخرق ست منازل وعجلة واحدة، وتم القاء القبض عليهم، وهم ثلاثة أشخاص، واحالتهم إلى جهات التحقيق".

مصدر آخر في شرطة الأنبار أيضاً، قال لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً قتل وأصيب آخر بجروح بليغة على يد ابن عمهم، وقام ذوي الضحيتين بالرد من خلال حرق ستة منازل وسيارة، إلا أن تدخل قوة من قيادة شرطة محافظة الانبار والدفاع المدني، أسهم بالسيطرة على الوضع وإخماد الحرائق واعتقال المسببين".