حرق زوجته بالبنزين ثم قتلها.. جريمة هزت النجف تنتهي بحكم اعدام فاعلها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بالاعدام بحق مدان ارتكب جريمة مروعة جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهم تمت ادانته بحرق زوجته بمادة البنزين ثم قتلها بطريقة بشعة بسبب خلافات بينهما تطورت لشجار داخل منزلهما في منطقة جوبان بناحية العباسية جنوبي النجف".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".