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حرقوا جثتي شابين بعد قتلهما.. متهمون بتنفيذ جريمة مروعة في قبضة شرطة كربلاء

Category: أمـن

Date: 2022-07-04T12:09:58+0000
حرقوا جثتي شابين بعد قتلهما.. متهمون بتنفيذ جريمة مروعة في قبضة شرطة كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة كربلاء والمنشآت، يوم الإثنين، اعتقال متهمين بتنفيذ جريمة مروعة داخل المحافظة، مشيرة إلى أن المتهمين قتلوا شابين واحرقوا جثتيهما.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد أن أستخبر قسم مكافحة الاجرام بوجود جثتين محروقتين في منطقة الحزام الاخضر المدينة إضافة إلى العثور على عجلة محترقة في مقبرة وادي السلام تعود لهما، تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الاجرام وثلة من الضباط والمنتسبين وقسم التقنيات والمعلوماتية وسرية سوات لكشف ملابسات الجريمة وبعد جهود مستمرة وعمل متواصل من قبل فريق العمل والبحث والتحري تم الوصول إلى الجناة بوقت قياسي، وتم إلقاء القبض على منفذي الجريمة الذين قاموا بقتل الشابين داخل منزلهما بسبب خلافات فيما بينهم".

وأوضح البيان "بعد تنفيذ الجريمة تم نقل الجثتين إلى منطقة الحزام الأخضر وحرقهما لإخفاء معالم الجريمة فضلا عن حرق عجلتهم قرب مقبرة وادي السلام لتضليل الأجهزة الأمنية، ولكن يقظة قسم مكافحة الاجرام أثمرت بإلقاء القبض على المتهمين بفترة قياسية".

واشار الى "تصديق أقوالهم قضائياً بالاعتراف كما أجرى كشف الدلالة على محل الحادث بدلالتهم وجاء مطابقا اعترافاتهم وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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