أحرقوا جثته.. القبض على قتلة حارس معرض للسيارات في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بإلقاء القبض على شخصين قاما بقتل حارس معرض للسيارات وإحراق جثته في المحافظة، بعد ثلاثة أيام من ارتكابهما الجريمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على المتهمين بقتل وحرق حارس معرض سيارات وسرقة سيارة ومبلغ مالي، بعد ثلاثة أيام على الجريمة التي حصلت قرب منطقة الهاشميات عند مشارف مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وبين أنه "تم إلقاء القبض على أحد المتهمين وهو يقود السيارة التي تمت سرقتها في محافظة نينوى، والآخر في كركوك وتجري ملاحقة البقية".

ويوم الاثنين الماضي أبلغ مصدر أمني في ديالى وكالة شفق نيوز، بأن مجهولين قاموا بقتل حارس معرض سيارات وسرقة سيارة باهظة الثمن شمال غرب المحافظة.

وذكر المصدر أن الحادثة وقعت ليلاً، حيث تم العثور على جثة الحارس صباحاً عند موعد بدء عمل المعارض، وذلك في منطقة الهاشميات التابعة لناحية هبهب، شمال غرب بعقوبة.

وفضلاً عن سرقة السيارة، بين المصدر، أنه تمت سرقة مبالغ مالية كانت موجودة في المكتب وجهاز الكاميرات، مما يزيد من تعقيد القضية ويدل على التخطيط المسبق للجريمة.

وأوضح المصدر أن السيارة المسروقة هي من نوع "رام"، وأن الحارس الذي تم قتله تولد 1977.