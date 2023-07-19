بعد اشتباك مسلح.. حرس السواحل العراقي يعتقل عائلة تستخدم أطفالها لتهريب المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات حرس الحدود العراقية، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على عائلة تستخدم أطفالها لتهريب المخدرات عبر المياه الإقليمية، بعد اشتباك مسلح أسفر عن إصابات.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة، تمكنت من إلقاء القبض على عائلة مكونة من رجل وزوجته وثلاثة أطفال بحوزتهم 6 كغم من مادة الكرستال المخدرة، حاولوا إدخالها الى الأراضي العراقية عبر محافظة البصرة".

وبينت أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

فيما أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "العائلة حاولت التسلل من إيران إلى العراق عبر المياه الإقليمية بواسطة زورق".

ولاحقاً قالت القيادة في بيان آخر ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد متابعة مفارز وكالة الاستخبارات للشريط الحدودي العراقي في جنوب العراق، توفرت معلومات عن قيام مجموعة بالتسلل الى داخل العراق بطريقة غير شرعية وذلك من خلال استخدام زورق".

وأضافت "على الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى نقطة العبور المتوقعة، وبكمين محكم وعند إلقاء القبض على المتسللين تم فتح النار باتجاة مفارزنا من قبل أشخاص يستقلون عجلة كانت بانتظارهم في الجانب العراقي الى حين وصول الزورق، وردت مفارزنا بالمثل واصابة احد المتسللين".

وبينت "تم القبض عليهم وتبين انهم اسرة متكونة من رجال ونساء ولدى المباشرة باستطلاع المنطقة بحثا عن العجلة التي فتحت النار تبين انها متوقفة على مسافة قريبة من محل الحادث، ولدى تفتيشها تم ضبط مجموعة من المواد المخدرة تقدر بـ6 كيلوغرامات".