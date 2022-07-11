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حرس الحدود العراقي يوقف 11 متسللا حاولوا الدخول من إيران

Category: أمـن

Date: 2022-07-11T19:23:54+0000
حرس الحدود العراقي يوقف 11 متسللا حاولوا الدخول من إيران

شفق نيوز/ اعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الثالثة يوم الاثنين؛ ان لواء حرس الحدود العاشر تمكن من إحباط عملية التسلل والتهريب من الجانب الإيراني.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "من خلال المتابعة  الأمنية لقاطع المسؤولية وتكثيف الجهد الاستخباري تمكنت قوة من الفوج الأول ضمن  اللواء العاشر من إلقاء القبض على مجموعة مكونة من (١١) متسللا وضبط عجلتين حاولوا اجتياز المنطقة الحدودية بصورة غير شرعية".

واشار البيان إلى أنه تم احالة المتسللين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

يذكر ان لواء حرس الحدود العاشر يمسك الحدود بين العراق وإيران في منطقتي المنذرية وزرباطية شرقي البلاد.

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