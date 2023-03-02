حرس الحدود العراقي يوضح حقيقة فيديو المنتسب و"بند الورق"

شفق نيوز / أصدرت قيادة قوات حرس الحدود العراقي، يوم الخميس، توضيحاً بشأن حقيقة مناشدة منتسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن سيره 20كم لأجل إكمال معاملة ترقيته بسبب عدم وجود ورق طباعة في وحدته.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المفوض (فراس فدعوس عديل نايف المسعودي) قد تم ترقيته بتاريخ 14/1/2023 (قبل شهرين) وغير مستحق ترقية لهذا الجدول، وقام بافتعال هذه المناشدة بعد نقله من وحدته".

وأضافت أن "المشار إليه ولكثرة افتعاله المشكلات داخل وحدته، تم نقله من الفوج الثالث اللواء التاسع عشر، إلى الفوج الثاني اللواء التاسع عشر بتاريخ 8/1/2023".

وأوضحت أن "الطريق الرابط بين وحدات اللواء التاسع عشر، سالك من السيارات العسكرية والمدنية لأهالي قرى جبل سنجار وربيعة، ولا يحتاج المنتسب المسير سيرا على الأقدام".

وتابعت القيادة: "كان بإمكان المنتسب أعلاه طرح مشكلته من خلال مقابلة قائد المنطقة السادسة كل يوم سبت او قائد قوات الحدود كل يوم ثلاثاء، والمقابلات مفتوحة بدون تقديم طلب او حجز موعد، كما كان بإمكانه الإتصال على الخط الساخن للشكاوى والمثبت على كافة النقاط".

ونوهت إلى أن "قائد قوات الحدود، لم يودع المنتسب أعلاه التوقيف وهو خارج العراق في زيارة رسمية لجمهورية كوريا الجنوبية منذ أيام، كما تحتفظ القيادة بحقها القانوني لمقاضاة أي صفحة أو جهة تحاول الإساءة إلى سمعة قيادة قوات الحدود".