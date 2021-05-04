حرس الحدود العراقي ينشئ مراكز عسكرية جديدة بإقليم كوردستان لمواجهة "التوغل التركي"

شفق نيوز/ أنشأت قوات حرس الحدود العراقية، يوم الثلاثاء، اربعة مراكز عسكرية في المناطق الحدودية بناحية "كاني ماسي" في محافظة دهوك لمنع القوات التركية المتمركزة من التوغل أكثر داخل اراضي اقليم كوردستان.

وأبلغ مصدر عسكري وكالة شفق نيوز، بأن "المواقع العسكرية الجديدة لحرس الحدود تقع في رأس حمى المطل على قرية بيكوفا بالقرب من مرتفعات قرية كيسته وموقع آخر مطل على قرية ماي واخر فوق جبل بادوكي والرابع مطل على قرية بنافي بناحية كاني ماسي".

جدير بالذكر أن العمليات العسكرية التركية التي انطلقت في الاونة الاخيرة اسفرت عن تمركز قوات تركية في مناطق بناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وأمس الاثنين أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن استدعاء القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد في مبنى الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية نزار الخيرالله سلم القائم بأعمال السفارة التركية مذكرة احتجاج عبرت فيها الحكومة العراقية عن استيائها الشديد وادانتها من قيام وزير الدفاع التركي خلوصی بالتواجد داخل الأراضي العراقية بدون تنسيق او موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة، ولقائه قوات تركية تتواجد داخل الأراضي بصورة غير مشروعة، فضلاً عن ادانتها لتصريحات وزير الداخلية التركي بشأن نية تركيا انشاء قاعدة عسكرية دائمة في شمال العراق.

وأكد الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية، أن الحكومة العراقية ترفض بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية، وأن الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.