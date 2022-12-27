حرس الحدود العراقي ينتشر في المنطقة المحاذية مع تركيا وإيران

شفق نيوز/ افاد الناطق الاعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم الثلاثاء، بأن قوات الحدود الاتحادية باشرت بمسك المنطقة المحاذية لإيران وتركيا في إقليم كوردستان.

وقال رسول في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "قيادة قوات الحدود الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، باشرت واجبها مسك الحدود العراقية مع دول الجوار، أما قوات البيشمركة فعملها مختلف عن قوات الحدود وعملهم حرس الإقليم".

واشار الى ان "قوات حرس الحدود باشرت بالانتشار في منطقة الحدودية المحاذية لتركيا وإيران بمتابعة مباشرة من ووزير الداخلية عبد الامير الشمري"، لافتا الى ان "توجيه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني واضح بأن تتولى قوات حرس الحدود مسك الخط الصفري بشكل نهائي".

واوضح رسول ان "الانتشار والمخافر الحدودية ستكون منتشرة وفق المساحة الحدودية المحاذية لتركيا وايران والتي تبلغ مساحتها بحدود 650 كيلو متراً".

ومطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، بمسك الخط الصفري مع تركيا وإيران لإنهاء الخروق والهجمات والصراعات المتبادلة بين القوات المسلحة للبلدين مع الأحزاب الكوردية المناهضة لأنقرة وطهران، على أراضي إقليم كوردستان.