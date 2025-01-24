حرس الحدود العراقي يعلن مقتل عنصرين عماليين تعرضا لقوة عراقية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة حرس الحدود العراقي، يوم الجمعة، عن مقتل عنصرين عماليين تعرضا لقوة عراقية في قضاء زاخو بإقليم كوردستان.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مقاتلي قوات الحدود اشتبكوا مع عناصر إرهابية تنتمي الى منظمة (pkk) المحظورة، في ناحية باطوفة التابعة لقضاء زاخو".

ولفتت إلى أن "اثنين من عناصر (pkk) الذين تعرضوا على دورياتنا تم قتلهم، من خلال تعزيز قواتنا وتطويق وتفتيش المنطقة ومتابعة الجناة".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من يوم الجمعة، بإن اثنين من أفراد حرس الحدود العراقي قتلا، وأصيب آخر بجروح، جراء هجوم مسلح استهدف إحدى النقاط الحدودية في قضاء باتيفا شمالي مدينة زاخو.

وأضاف المصدر، أن "الهجوم نفذه مسلحون تابعون لحزب العمال الكوردستاني، الذي يستهدف بين الحين والآخر النقاط العسكرية لقوات البيشمركة وحرس الحدود العراقية في المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا".

في حين أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، عن مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر قوات حرس الحدود العراقية، بتعرض نفذه حزب العمال الكوردستاني في زاخو.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "أثناء قيام قوات حرس الحدود بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باتيفا التابعة إلى زاخو شمالي دهوك، تعرضت إلى إطلاق نار من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني".

وأضافت أنه "أدى إطلاق النار هذا إلى مقتل اثنين من مقاتلي لواء الحدود الأول في قيادة حدود المنطقة الاولى، كما أصيب مقاتل آخر".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأسبوع الماضي، ضبط أسلحة وذخائر لحزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية "المخلب - القفل" في إقليم كوردستان.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2022 أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا، والزاب، وأفاشين ـ باسيان، في إقليم كوردستان.