حرس الحدود العراقي يعتقل 8 متسللين أجانب

شفق نيوز/ أعلنت قوات حرس الحدود العراقي، يوم الجمعة، إلقاء القبض على 8 متسللين أجانب، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود غربي محافظة نينوى.

جاء ذلك ضمن مهام قوات حرس الحدود، في التصدي لحالات التسلل والتهريب كافة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان، أن "الفوج الثاني في لواء الحدود السابع عشر ضمن قيادة حدود المنطقة السادسة وفي عمليتين منفصلتين، تمكن من إلقاء القبض على (8) متسللين أجانب حاولوا تجاوز الحدود غربي نينوى، وتسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".