حرس الحدود العراقي يطيح بمتهم أجنبي بحوزته 20 كغم مخدرات

شفق نيوز/ ألقت قوات حرس الحدود العراقية، يوم السبت، القبض على متهم أجنبي بحوزته 20 كغم من المخدرات.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استمراراً للجهود الأمنية المتميزة التي تبذلها قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثالث لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على متهم اجنبي الجنسية بحوزته (20) كغم من المخدرات، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

في السياق، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية مشتركة ألقت القبض على معلم تولد 1982 منسوب الى وزارة التربية في احدى المدارس ضمن منطقة البياع"، موضحا أن "المتهم مطلوب وفق المادة 430 ابتزاز إلكتروني".