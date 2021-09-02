حرس الحدود العراقي يثأر لـ"مقطوع الرأس" على الحدود السورية

شفق نيوز / أعلنت قيادة حرس الحدود العراقية (المنطقة الثانية)، يوم الخميس، قتل عدد من عناصر تنظيم داعش، خلال عملية انطلقت للأخذ بثأر الجنود الذين قتلوا قبل أيام.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معركة (ثأر الشهداء) التي انطلقت في صحراء غرب محافظة الأنبار، أسفرت عن قتل العديد من عناصر تنظيم داعش"، مبينة أن "العملية نفذت بمشاركة الألوية التابعة للقيادة الثانية ولواء المغاوير والحشد الشعبي".

وأضافت أن "جهود القوات الأمنية كافة تظافرت لأجل أخذ ثأر شهداء اللواء الخامس عشر بقوات حرس الحدود، الذين ضحوا من أجل الدفاع عن الوطن".

وأكدت القيادة وفقاً للبيان "قتل أربعة من عناصر داعش، وأخذ الثأر (مربع)، من خلال مطاردة الارهابيين في أوكارهم، والاستيلاء على أسلحتهم وأعتدتهم".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الامنية عثرت على جثة جندي في حرس الحدود "مقطوع الرأس" قرب منفذ الوليد الحدودي بين العراق وسوريا.

وكان الجندي قد اختطف من قبل عناصر تنظيم داعش الارهابي، إبان تعرضهم لإحدى القطعات الأمنية قرب الحدود، قبل أيام، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخر بجروح.