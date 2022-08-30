حرب شوارع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.. فيديو

شفق نيوز/ يخوض مقاتلو التيار الصدري منذ ساعات الصباح الأولى معارك "عنيفة" ضد قوات الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني رفيع لوكالة شفق نيوز، إن الإشتباكات مازالت مستمرة داخل المنطقة الخضراء، مشيرا إلى استخدام أنواع الأسلحة كافة في المعارك الدائرة بين المتصارعين من بينها القاذفات.

وأضاف المصدر أن الوضع الأمني في المنطقة الخضراء بات خارج السيطرة بينما تخوض الأطراف المتقاتلة حرب شوارع في أزقتها

وفجر اليوم سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا ضمن محيط المنطقة الخضراء أحدثت دوياً شديداً سمعه السكان القريبون من المنطقة.

هذا وسقط ما لا يقل عن 10 قتلى وأكثر من 250 جريحا على خلفية الأحداث الجارية منذ أمس الاثنين في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

هذا وتحصلت وكالة شفق نيوز على تسجيلات فيديو توثق جانبا من المعارك في الخضراء: