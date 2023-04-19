حرب شوارع جنوبي العراق.. احتدام نزاع عشائري وسط تراجع للأمن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بخروج قضاء النصر بمحافظة ذي قار عن سيطرة الأجهزة الأمنية بعد احتدام النزاع العشائري بين عشيرتين متنازعتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات عنيفة وحرب شوارع اندلعت مجدداً في قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار بين عشيرتي عتاب وال حاتم".

واضاف ان "القوات الامنية تراجعت عند حدود المدينة، والموقف خرج عن سيطرتها بشكل تام".

وكان مصدر أمني مسؤول أفاد، اليوم الأربعاء، بمقتل شيخ عشيرة العتاب وإصابة نجله بجروح بهجوم مسلح استهدف منزلهما في قضاء النصر شمالي ذي قار جنوبي العراق، مضيفا أن الجريمة ماتزال غامضة.

وتشير التحقيقات الأولية في الحادث بأن الجريمة ارتكبها أفراد ينتمون لعشيرة آل حاتم بسبب خلاف على عجلة، وفقا للمصدر.

وأفاد مصدر آخر، بارسال قيادة شرطة محافظة ذي قار تعزيزات أمنية الى قضاء النصر شمالي المحافظة، بعد التوتر الأمني نتيجة مقتل شيخ عشيرة العتاب في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "توتراً امنياً كبيراً يشهده، قضاء النصر، شمالي محافظة ذي قار على خلفية مقتل الشيخ جميل حاتم العتابي واصابة نجله بهجوم مسلح".