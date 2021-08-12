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"حرب الأبراج" تطال العاصمة بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-12T19:54:16+0000
"حرب الأبراج" تطال العاصمة بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بتعرض أحد أبراج الطاقة الكهربائية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، لاستهداف بعبوة ناسفة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة عند أحد ابراج الطاقة الكهربائية ضمن قرية نديم الكناطر في قضاء الطارمية شمالي بغداد، انفجرت مساء اليوم، وأدت إلى سقوط البرج وانقطاع التيار الكهربائي".

وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف أبراج الطاقة مؤخراً حتى باتت شبه يومية، وهو ما فاقم أزمة نقص الطاقة في البلاد وزاد من نقمة السكان على السلطات.

وتتهم السلطات العراقي مسلحي "داعش"، بالوقوف وراء معظم الهجمات التي تأتي بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة بفعل ارتفاع الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

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