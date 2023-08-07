"حرب الأبراج" تستعر.. القوات العراقية تطلق خطة "تمدد وتوسع" لمواجهتها

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في صلاح الدين، يوم الاثنين، بإطلاق خطة "تمدد وتوسع" امني بين المحافظة ومحافظة الانبار المجاورة لحماية أبراج الطاقة من استهداف الجماعات "الارهابية والمخربة".

وقال مدير ناحية الصينية، (شمال غربي صلاح الدين)، عزام كامل طويسان لوكالة شفق نيوز، إن "اللواء 91 من الجيش العراقي مدد تواجده نحو المناطق المحرمة بين ناحية الصينية وقضاء حديثة في حدود الانبار لحماية أبراج الطاقة من التخريب والأستهداف الارهابي".

وبين طويسان ان "خط الأبراج الكهربائية جهد 400 k.v يمتد لمسافة 120 كم بين الأنبار وصلاح الدين، أكثر من 30 كم خارج الحماية (المناطق المحرمة) وتم تقليصها والتوسع بداخلها لمنع اي استهداف للابراج"، مشيرا الى "نشر عشرات الدوريات الثابتة والمتحركة لحماية الأبراج في المناطق المهددة الى جانب خطط المراقبة الجوية لأبراج الطاقة".

واكد طويسان ان "مصادر التهديد هي قاطع الجزيرة الرابط بين الانبار ونينوى وصلاح الدين والذي لازال بؤرا لتنقل وتحركات عناصر داعش الارهابية".

وتعرضت 4 ابراج للطاقة بين الأنبار وصلاح الدين في وقت سابق الى تفجير "ارهابي" بعبوات ناسفة تسبب بخروج خطوط النقل عن الخدمة قبل ان تتم اعادة اصلاحه وعودته للخدمة من قبل الكوادر المختصة في وزارة الكهرباء.