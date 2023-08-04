حرب الأبراج الكهربائية.. تفجير برج بعبوة ناسفة في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني بديالى يوم الجمعة؛ بتعرض برج لنقل الطاقة للتفجير بعبوة ناسفة جنوب غربي بعقوبة

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "مجهولين فجروا أحد أبراج نقل الكهرباء في منطقة المرادية (15 كم جنوب غرب بعقوبة) بعبوة ناسفة ما الحق اضرارا جسيمة بالبرج".

واضاف ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته".

ويعد هذا الحادث الأول من نوعه في ديالى هذا الصيف ولم تسجل اي هجمات ضد أبراج الطاقة.

وتتعرض أبراج الكهرباء في المحافظات الساخنة بين الحين والاخر لهجمات تخريبية بعبوات ناسفة تقف وراءها جماعات إرهابية او جهات منتفعة.

وفي وقت لاحق؛ أكدت وزارة الكهرباء ببيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ تعرض خط نقل الطاقة (شرق بغداد _ ديالى جهد 400 ك .ف رقم 1) مساء اليوم الجمعة في الساعة الثامنة والنصف مساءاً ، لعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة تحت ابراجه ، مما ادى الى سقوطها في منطقة خان بني سعد ، بالقرب من قرية أبو بصل.

واضاف البيان؛ ان وزير الكهرباء زياد علي فاضل وجه الملاكات الهندسية والفنية بنقل الطاقة المنطقة الوسطى، باستنفار الجهود والكشف عن ملابسات الحادث والمباشرة فوراً بإعادة بناء ما تدمر ، وعدم تضرر المواطنين بقطع الكهرباء بهذه العمليات التخريبية، والتحويل على خطوط بديلة ريثما يعاد الاعمار سريعاً .

ولفت إلى أنه يجري الآن تأمين المنطقة من قبل القوات الامنية والعسكرية ليتمكن عمال الكهرباء من الدخول لمكان الحادث والمباشرة بالعمل.