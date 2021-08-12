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حرب الأبراج الكهربائية تتسع في العراق وتشمل كربلاء .. صور

Category: أمـن

Date: 2021-08-12T07:26:59+0000
حرب الأبراج الكهربائية تتسع في العراق وتشمل كربلاء .. صور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية، اليوم الخميس، إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء .

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهجمة الارهابية التي حصلت فجر هذا اليوم عند تمام الساعة الرابعة فجراً تضمنت استهداف البرجين المرقمين ( ٥٠-٥١ ) لخطي ( مسيب - شمال كربلاء ) و ( مسيب - شرق كربلاء ) مما ادى الى سقوط البرجين المذكورين وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة" .

وأضاف البيان "الوزارة كررت عبر بياناتها وتصريحاتها ان ما تمر به خرج من طور الظروف الاستثنائية الطارئة و تحول الى حرب معلنة ضدها بتفصيلاتها وهجماتها النوعية كافة، وان المواطن سيستمر بدفع الأثمان الباهظة لتلك الحرب خاصة وسط وضع جائحة كورونا وحرارة موسم الصيف اللاهب".

ودعت الوزارة في بيانها "الجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير والاجراءات القصوى لحل هذا الوضع الشائك".

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