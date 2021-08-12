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"حرب الكهرباء" تدفع العمليات المشتركة لاعتماد آلية حماية جديدة

Category: أمـن

Date: 2021-08-12T14:44:27+0000
"حرب الكهرباء" تدفع العمليات المشتركة لاعتماد آلية حماية جديدة

شفق نيوز / أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، إعداد خطة جديدة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية من الاستهدافات "الممنهجة".

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة العمليات المشتركة بدأت بخطة تتضمن جهداً فنياً دقيقاً، من شأنه إيقاف الكثير من العمليات الإرهابية التي تستهدف أبراج الطاقة الكهربائية".

وبشأن الاستهدافات في محافظات الوسط والجنوب التي حدثت مؤخراً، أضاف الخفاجي "لدينا خططاً كبيرة لحماية المنظومة الكهربائية تتمثل بنشر جهد فني من كاميرات حرارية وطائرات مسيرة أيضاً".

وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف أبراج الطاقة مؤخراً حتى باتت شبه يومية، وهو ما فاقم أزمة نقص الطاقة في البلاد وزاد من نقمة السكان على السلطات.

وتتهم السلطات العراقي مسلحي "داعش"، بالوقوف وراء معظم الهجمات التي تأتي بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة بفعل ارتفاع الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

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