حرائق كبيرة تلتهم بساتين "مهجورة" شمالي بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، يوم الخميس، باندلاع حريق كبير داخل بساتين "مهجورة" شمال المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حريقاً كبيراً اندلع، صباح اليوم، في مزارع وبساتين متروكة في ناحية جرف النصر (الصخر سابقا) شمالي محافظة بابل.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق، دون وقوع اصابات.

يشار الى ان عدداً من السياسيين السنة يطالبون باستعادة ناحية جرف النصر (الصخر) في محافظة بابل من قوات الحشد الشعبي التي يقولون انه يسيطر على الناحية ويمنع الاهالي من العودة الى مناطقهم، فيما تؤكد قيادات الحشد ان من عليهم مؤشرات أمنية هم فقط الذين ما زالوا يسكنون المخيمات.