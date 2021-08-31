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حرائق "غامضة" تلتهم بساتين ومزرعة دواجن في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-08-31T15:12:17+0000
حرائق "غامضة" تلتهم بساتين ومزرعة دواجن في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الثلاثاء أن حرائق كبيرة التهمت  مزرعة دواجن عدة بساتين في أطراف قضاءي الخالص والمقدادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "حرائق كبيرة التهمت عدة بساتين في قرية جيزاني الجول التابعة لقضاء الخالص وان فرق الإطفاء تمكنت من إخمادها دون خسائر او اصابات بشرية".

واضاف المصدر؛ ان اسباب الحرائق مجهولة وأن السلطات المختصة فتحت تحقيقا لكشف أسبابها.

وفي حادث مماثل؛ التهمت حرائق مزرعة لتربية الدواجن في اطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى تسببت بخسائر كبيرة.

 واضاف" ان اسباب الحريق مجهولة مشيرا الى ان فرق الاطفاء تمكنت من إخمادها.

وتشهد ديالى تصاعدا كبيرا بالحرائق خلال الصيف الحالي لدوافع تخريبية او متعمدة من قبل البعض سعيا للتعويضات او تحويلها الى اراض سكنية.

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