حرائق ضخمة تلتهم غابات 14 محافظة جزائرية.. فيديو + صور

شفق نيوز/ تسببت موجة حرائق متزامنة اندلعت بعدة محافظات في الجزائر بوفاة 4 أشخاص بمحافظة تيزي وزو بوسط البلاد، في وقت تعمل فيه قوات الدفاع المدني على إخماد نحو 25 بؤرة حريق بـ14 محافظة.

وذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن الحرائق اندلعت في مناطق الغابات، مشيرة إلى أن عدد الحرائق التي تم تسجيلها بواسطة مصالح الحماية المدنية وصل إلى 31 ‫ حريقاً في غابات 14 محافظة.

وبينت الصحيفة أن محافظة جيجل اندلعت بها 4 حرائق، وحريقين بكل من البويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية.

كما شهدت محافظات برج بوعريريج وبومرداس وتيارت والمدية وتبسة والبليدة وسكيكدة اندلاع حريق واحد بكل منها، وفقا لآخر البيانات الرسمية.

وقالت الصحيفة في تقرير آخر، إن قوات الحماية المدنية تدخلت لإخاد الحرائق وحماية مناطق الأشجار المثمرة والتجمعات السكنية، مشيرة إلى أن الحرائق في محافظة البويرة التهمت نحو مئات أشجار الزيتون.

أما في محافظة انصالح فتمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد الحرائق بعدما أحرقت مئات أشجار النخيل.

وتعرضت بعض المحافظات الجزائرية، الشهر الماضي، لاندلاع حرائق ضخمة زادت الرياح من سرعة انتشارها لتشمل عدة ولايات أبرزها تيبازة والشلف والبليدة.

حرائق في غابات الجزائر .. و جهود مكثفة للسيطرة على حرائق الغابات في 14 ولاية بـ #الجزائر .- وفاة 3 أشخاص إثر حرائق غابات تيزي وزو#فيديو #حرائق_الغابات pic.twitter.com/vzKUj7TULN — جاك العلم .. (@GakAleilm) August 9, 2021