سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حرائق تلتهم بساتين ومزرعة دواجن في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-09-15T14:54:14+0000
حرائق تلتهم بساتين ومزرعة دواجن في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاربعاء، ان حرائق مجهولة التهمت اكثر من ثمانية دوانم من البساتين ومزرعة لتربية الدواجن شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحرائق اندلعت في بساتين وحقل لتربية الدجاج في قرية نهر الامام في اطراف قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة".

واشار الى ان فرق الاطفاء "تمكنت من اخماد الحرائق الكثيفة فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا لكشف اسباب الحرائق".

وتواجه ديالى أسوأ موسم حرائق حيث التهمت عشرات الدوانم من البساتين والمحال التجارية، فيما تؤكد السلطات المختصة ان الحرائق حوادث عرضية او مفتعلة لدواع مختلفة.

related

مجهولون يستقلون دراجة نارية يُجهزون على مدني بديالى

Date: 2020-11-13 16:03:07
مجهولون يستقلون دراجة نارية يُجهزون على مدني بديالى

بعد البصرة .. محافظة عراقية تعزز الأمن بمنافذها منعا لتسلل الزائرين الإيرانيين

Date: 2020-09-22 09:31:23
بعد البصرة .. محافظة عراقية تعزز الأمن بمنافذها منعا لتسلل الزائرين الإيرانيين

الماء والكهرباء ينهيان حياة شابين في صلاح الدين وديالى

Date: 2021-07-13 18:42:47
الماء والكهرباء ينهيان حياة شابين في صلاح الدين وديالى

في ديالى.. فتاة تنهي حياتها بسلاح والدها

Date: 2021-03-25 14:31:03
في ديالى.. فتاة تنهي حياتها بسلاح والدها

القضاء العراقي يرد على قضية اطلاق سراح متهمين بإرتكاب مجزرة بجامع للسنة

Date: 2020-08-16 09:59:36
القضاء العراقي يرد على قضية اطلاق سراح متهمين بإرتكاب مجزرة بجامع للسنة

مقتل طفل بظروف غامضة وإحباط محاولة هروب تاجر مخدرات في ديالى

Date: 2021-03-09 18:00:19
مقتل طفل بظروف غامضة وإحباط محاولة هروب تاجر مخدرات في ديالى

هجوم مسلح يطال حماية رئيس البرلمان الأسبق

Date: 2021-09-04 19:55:05
هجوم مسلح يطال حماية رئيس البرلمان الأسبق

إصابة عنصرين في الحشد بصد هجوم لداعش في ديالى

Date: 2021-04-30 18:02:55
إصابة عنصرين في الحشد بصد هجوم لداعش في ديالى