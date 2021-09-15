حرائق تلتهم بساتين ومزرعة دواجن في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاربعاء، ان حرائق مجهولة التهمت اكثر من ثمانية دوانم من البساتين ومزرعة لتربية الدواجن شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحرائق اندلعت في بساتين وحقل لتربية الدجاج في قرية نهر الامام في اطراف قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة".

واشار الى ان فرق الاطفاء "تمكنت من اخماد الحرائق الكثيفة فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا لكشف اسباب الحرائق".

وتواجه ديالى أسوأ موسم حرائق حيث التهمت عشرات الدوانم من البساتين والمحال التجارية، فيما تؤكد السلطات المختصة ان الحرائق حوادث عرضية او مفتعلة لدواع مختلفة.