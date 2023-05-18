حرائق "الصواعق" تضرب بساتين وقمح ديالى

شفق نيوز/أفادت مصادر محلية في محافظة ديالى، اليوم الخميس، باحتراق عدة بساتين وحقول قمح جراء الصواعق الرعدية في أطراف بعقوبة، مركز المحافظة، وناحية العظيم، شمالي ديالى.

وقال مصدر محلي في بعقوبة لوكالة شفق نيوز إن "عدة بساتين احترقت جراء صواعق رعدية في اطراف ناحية العبارة، شمال شرق بعقوبة، وقرية خرنابات في اطراف بعقوبة".

واكد ان "فرق الإطفاء تواصل اخماد الحرائق دون كشف حجم الخسائر والاضرار حتى الآن".

وفي ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة)، أفاد رئيس مجلس العظيم السابق محمد العبيدي لوكالة شفق نيوز إن "صاعقة رعدية تسببت باحتراق مساحات من القمح"، مشيراً إلى أن "الاهالي والامطار التي تلت الصواعق اسهمت بإخماد الحرائق مشيرا إلى إلحاق اضرار وخسائر لم تتضح حصيلتها حتى الآن".