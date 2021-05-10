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"حرائق الحنطة" تطال حقول محافظتي النجف والديوانية

Category: أمـن

Date: 2021-05-10T12:41:56+0000
"حرائق الحنطة" تطال حقول محافظتي النجف والديوانية

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي ومصدر أمني في النجف والديوانية، يوم الاثنين، "حرائق الحنطة" طالت عشرات الدوانم في المحافظتين.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف، أحمد العيساوي، لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة تحمل مواداً زراعية لامست اسلاكاً كهربائية في حقل للحنطة بناحية العباسية، مما أدى لاندلاع حريق أتى على 50 دونما من الحقل فيما تمكنت فرق الدفاع المدني والمواطنين من إنقاذ 400 دونم".

وبين، أن "الخسائر التي خلفها الحريق تجاوزت 25 مليون دينار عراقي".

وفي الشأن ذاته، أبلغ مصدر في شرطة محافظة الديوانية، وكالة شفق نيوز، باندلاع حريق في مساحات زراعية بقضاء البدير، ما اسفر عن خسارة 15 دونماً من محصول الحنطة.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق واخماده ومنع انتقال النيران الى المساحات الخضراء القريبة منه، دون تسجيل اي اصابات بشرية، مضيفا أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

ومنذ مطلع شهر آيار الجاري، اندلاع النيران في العديد من حقول الحنطة في عدد من المحافظات، في تكرار لسيناريو بدأت فصوله منذ عدة سنوات وتحديداً منذ بدأ العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة.

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