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أحد عناصر "ربع الله" يردي شقيقه قتيلاً في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-29T17:47:54+0000
أحد عناصر "ربع الله" يردي شقيقه قتيلاً في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بقيام شخص، يعتقد أنه أحد عناصر "ربع الله" على قتل شقيقه داخل منزل العائلة في منطقة الحرية ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصا أطلق النار من مسدسه على شقيقه وأرداه قتيلاً في الحال، ومن ثم قام بتسليم نفسه إلى الشرطة، دون معرفة دوافع الجريمة".

وأضاف أن "المعلومات تفيد بأن القاتل ينتمي لحركة ربع الله"، منوها إلى أن "الشرطة نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، وباشرت بالتحقيق مع الجاني لمعرفة أسباب الجريمة".

وفي تطور منفصل، أقدم شخص مسلح على قتل رجل وامرأة بالقرب من معارض النهضة ضمن منطقة الكيلاني ببغداد ثم لاذ بالفرار، وفق المصدر الأمني.

وأضاف أن "قوة من النجدة طوقت المنطقة وتمكنت من اعتقاله وايداعه التوقيف".

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