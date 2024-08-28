أحد عناصرها أجنبي.. تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات في كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات في محافظة كربلاء، مبينة أن أحد عناصرها أجنبي الجنسية.

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فريق عمل تشكل برئاسة مدير مديرية شؤون مخدرات كربلاء، ونفذ عملية أمنية استباقية أسفرت عن تفكيك شبكة مخدرات تتكون من (6) متهمين".

وبينت أن "عناصر الشبكة بينهم أجنبي الجنسية"، مشيرة إلى أنه "لحظة إلقاء القبض عليهم ضبط بحوزتهم أكثر من كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة كربلاء".