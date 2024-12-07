أحد أطرافه برلماني عراقي.. شجار "أولاد عم" يسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل وإصابة 4 أشخاص بسبب شجار وسط مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً بين أفراد عشيرة ال بدر، اثناء قطع إحدى الطرق بالاطارات المحترقة احتجاجاً على قتل وإصابة افراد منهم على يد القوات الأمنية عصر اليوم، تطور لاحقاً لاستخدام الرصاص الحي بين الطرفين في منطقة حي الجهاد وسط مدينة الكوت".

وأضاف المصدر، أن "الشجار بين أبناء العم والذي أحد أطرافه النائب احمد صلال، تسبب بمقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة".