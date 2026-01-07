أحدهم يمارس "أعمالاً منحرفة".. اعتقال 4 متهمين في بغداد والنجف

شفق نيوز- بغداد/ النجف

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، إنقاذ شخص من محاولة انتحار واعتقال مفتعلي حادث إطلاق نار في العاصمة بغداد، فيما تم اعتقال مشعوذ يمارس السحر و"الأعمال المنحرفة" ومطلق عيارات نارية في محافظة النجف.

وعن حادث محاولة الانتحار ذكرت قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز الغواصين التابعة إلى مديرية النجدة النهرية في قيادة شرطة الرصافة تمكنت من إنقاذ شخص بعد قيامه بإلقاء نفسه من أعلى جسر الجمهورية إلى داخل النهر بقصد الانتحار".

وبحسب القيادة فقد "جرى التعامل مع الحالة بسرعة، حيث تم انتشاله وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في مكان الحادث، وتم تسليمه إلى مركز الشرطة المختص حفاظاً على سلامته".

وفي بيان آخر لقيادة الشرطة ورد للوكالة، الأربعاء، فقد أعلنت أن "قوة من فوج طوارئ بغداد الرصافة الثاني تمكنت من التعامل مع حادث إطلاق نار ضمن منطقة النعيرية عقب ورود إخبار عبر مديرية الاستجابة والسيطرة (911) بوجود دكة عشائرية".

وبينت "حيث تم التوجه إلى مكان الحادث وجمع المعلومات وتبين أن الإخبار كان مفتعلاً لأغراض عشائرية، وأن مطلقي النار هم أصحاب الشكوى أنفسهم، وأسفرت الإجراءات عن ضبط السلاح المستخدم في الحادث، وهو بندقية نوع كلاشنكوف، وتم تسليمهما مع السلاح المضبوط إلى مركز الشرطة المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

وفي السياق الأمني أيضاً، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الأربعاء، "القبض على مشعوذ يقوم بممارسة السحر والأعمال المنحرفة مستغلاً الاستمالة العاطفية للمواطنين في محافظة النجف، كما ضبط داخل داره على مواد يستغلها لهذا الغرض".

وأضافت أن "استخبارات ومكافحة إرهاب النجف ألقت القبض أيضاً على متهم بعد ساعتين من قيامه بإطلاق العيارات النارية قرب أحد المجسرات في المحافظة، وأُحيل المتهمان الى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل".