أحدهم يغتصب الاطفال ويستخدمهم بترويج المخدرات.. اعتقال 10 مجرمين "خطرين" في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، يوم الاحد، بإلقاء القبض على عشرة مطلوبين "خطرين" بعمليتين نوعيتين بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "العملية الأولى تمثلت باعتقال ستة اشخاص دفعة واحدة بعملية نوعية داخل قضاء الكوفة وبحوزتهم الاف الحبوب المخدرة واسلحة، وتم استدراجهم والقبض عليهم".

وأشار إلى ان "من بين المعتقلين تاجر مخدرات يستخدم الأطفال في ترويج المخدرات، كما انه يمارس اللواط معهم بعد تخديرهم"، مبينا ان "قرار اعتقالهم جاء وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

وبالشأن نفسه، أوضح المصدر، أن "الأجهزة الامنية داهمت احد الاماكن في قضاء المشخاب جنوبي المحافظة وقامت باعتقال اربعة مطلوبين بتهمة قتل شاب داخل مرآب للسيارات قبل عدة ايام، لأنه كان ينافسهم على طفل وسيم، لديهم علاقة جنسية به" وفق تعبير المصدر.