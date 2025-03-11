أحدهم "مرتبط بجماعة الجولاني".. الأمن العراقي يعتقل 7 أجانب في محافظتين

شفق نيوز/ تمكنت السلطات العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، من اعتقال سبعة أجانب أحدهم سوري الجنسية مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب، بعمليات منفصلة في محافظتي النجف والديوانية.

وأفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، لوكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية تمكنت من اعتقال شخصين أجنبيين أحدهما سوري الجنسية "مرتبط بجماعة الجولاني" والآخر صيني الجنسية.

وأوضح المصدر، أن "المتهم السوري كان يسكن في حي ميسان وسط مدينة النجف، وهو مطلوب وفق المادة 4 إرهاب"، لافتاً إلى أن "المعتقل قِدم للمحافظة قبل شهر وشارك في العديد من المعارك التي خاضتها الجماعات الإرهابية في سوريا هناك".

وأضاف المصدر، "كما اعتقلت قوة أمنية مواطناً صيني الجنسية حاول الدخول إلى النجف عبر سيطرة (عبد الله أبو نجم) جنوبي المحافظة، دون أي مستمسك بحوزته، وتم إيقافه على ذمة التحقيق".

وفي الديوانية، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "القبض على خمسة أشخاص يحملون الجنسية الأفغانية بسبب مخالفتهم شروط الإقامة في العراق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".