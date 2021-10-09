أحدهم قضى بظروف غامضة.. مقتل 3 مدنيين بحوادث متفرقة في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في بغداد والبصرة، يوم السبت، بمقتل ثلاثة مدنيين بحوادث متفرقة جراء خلافات تطورت الى استخدام السلاح، فيما يلف الغموض ملابسات مقتل أحدهم.

وقال مصدر أمني في بغداد لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً بين عائلتين بالقرب من طريق (عمشة) في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، تطور الى استخدام الاسلحة البيضاء والخفيفة ما اسفر عن مقتل احد طرفي النزاع".

وبين ان "قوة امنية تدخلت في محاولة لفض النزاع وطوقت مكان الحادث لمنع تجدده"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما يجري البحث عن القاتل لاعتقاله".

وفي الشأن نفسه، ذكر المصدر ان "مشاجرة بين عدد من الاشخاص في منطقة جسر ديالى القديم جنوبي بغداد، تطورت الى استخدام سلاح نوع مسدس ما أسفر عن مقتل أحد المدنيين".

وأضاف أن "قوة أمنية حضرت في مكان الحادث وقامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة الجناة".

ومن وسط العراق إلى أقصى جنوبه، قال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة قضاء ام قصر تلقت بلاغاً عن مقتل مدني وتوجهت إلى مكان الحادث لتجد الضحية مضرجاً بدمائه ومن حول زوجته واثنان من أشقائها".

وبين انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي وجرى فتح تحقيق بالحادث من دون التوصل إلى الجاني لغاية الآن".