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أحدهم قاضٍ شرعي وآخر مسؤول تفخيخ.. مقتل 3 دواعش في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-11-06T19:48:58+0000
أحدهم قاضٍ شرعي وآخر مسؤول تفخيخ.. مقتل 3 دواعش في الأنبار

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، يوم السبت، بمقتل ٣ عناصر بتنظيم داعش أحدهم قاض شرعي وآخر مسؤول تفخيخ خلال عملية بصحراء محافظة الأنبار.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها داهمت "مضافات عصابات داعش الارهابية في الساعة العاشرة مساء من هذا اليوم في صحراء الأنبار".

وأضافت، "بعد اشتباكات شرسة مع الارهابيين تمكنا من قتل الارهابي المجرم عمار العيساوي مسؤول تفخيخ العجلات في قاطع ولاية الانبار ومن ضمنها العجلة المفخخة التي يقودها احد الانتحاريين التي استهدفت مقر احد افواج طوارئ قيادة شرطة محافظة الانبار".

وتابعت الوكالة، "وكذلك قتل المدعو يونس العنزي والمؤشر عليه من خلال العمل الاستخباري والمصادر بانه القاضي الشرعي لقاطع ولاية الانبار"، مشيرة إلى "قيام المجرم الداعشي الثالث بتفجير نفسه بواسطة الحزام الانتحاري الذي يرتديه على قوة وكالة الاستخبارات".

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