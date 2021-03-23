أحدهم على صلة بسياسي .. أحكام بالسجن لمتهمين بتهريب النفط جنوبي العراق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا بالسجن بحق 4 مدانين بقضايا إرهابية تتعلق بتهريب النفط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"، إن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية/ الهيئة الثانية أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق 4 متهمين تمت إدانتهم بقضايا ارهابية تتعلق بتهريب النفط"، لافتا إلى أن "الجناة اعتقلوا العام الماضي في ناحية النصر شمالي المحافظة".

وبين المصدر، أن "احد المحكومين الأربعة على صلة قرابة كبيرة بأحد السياسين في الحكومة المركزية بالوقت الحالي ".

وأضاف، أن" قرار الحكم صدر استنادا لإحكام المادة الـ 4 من قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة المادة 6 من قانون مكافحة وتهريب المشتقات النفطية ".