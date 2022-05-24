سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أحدهم عاد للبلاد متخفياً باسم مستعار.. الاستخبارات العراقية تطيح بـ13 "إرهابياً" بارزاً

Category: أمـن

Date: 2022-05-24T16:59:57+0000
أحدهم عاد للبلاد متخفياً باسم مستعار.. الاستخبارات العراقية تطيح بـ13 "إرهابياً" بارزاً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على 13 "إرهابياً" بارزاً في عمليات نوعية بمحافظات بغداد وديالى وكركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عمليات نوعية تميزت بالدقة في أداء الواجب لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية في بغداد والمحافظات، حيث  القت القبض على (9) إرهابيين في بغداد أحدهم عمل بما يسمى امني قاطع الفلوجة سبق ان هرب خارج البلاد عام 2016 وعاد اليها منذ فترة محاولا التخفي باسم مستعار وتغيير محل سكناه، ولديه ثلاثة اشقاء ضمن صفوف داعش قتلوا جميعا خلال عمليات التحرير".

كما القت استخبارات الداخلية وفقاً للبيان "القبض على ارهابي في محافظة ديالى عمل بما يسمى مفارز قاطع ديالى ومسؤول عن جمع المعلومات ضد القوات الامنية وتحركات القطعات العسكرية مختص في زرع العبوات الناسفة ونفذ عمليات استهداف للكاميرات الحرارية وتفجير عدة دور للمواطنين لغرض ابتزازهم ودفع فدية مالية".

واشارت خلية الاعلام الامني الى "القاء  القبض على ارهابي في محافظة كركوك المكنى (ابو سعيد) عمل بما يسمى ديوان الجند بصفة عنصر سيطرات، ومن خلال التحقيقات الاولية اعترف بالاشتراك بجرائم في منطقة وقود الفرابي في قرية كواز، كما القت القبض على ارهابي اخر اعترف بوجود احد معاونيه في المحافظة ،وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز الوكالة ونصب كمين محكم له في احدى السيطرات محاولا الهرب الى محافظة اخرى والقبض عليه والذي اعترف ايضا بعمله بصفة مقاتل ضمن ما يسمى فرقة نهاوند لواء ابي موسى الاشعري ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

related

بينهم "ابو براء" و"ابو فطومة".. 20 ارهابياً بقبضة القوات العراقية

Date: 2022-02-13 18:37:51
بينهم "ابو براء" و"ابو فطومة".. 20 ارهابياً بقبضة القوات العراقية

وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين "خطرين" قيادي بارز

Date: 2022-01-26 07:53:23
وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين "خطرين" قيادي بارز

وكالة الاستخبارات تعلن اعتقال اثنين من المشاركين بمجزرة "البودور"

Date: 2021-03-30 06:56:12
وكالة الاستخبارات تعلن اعتقال اثنين من المشاركين بمجزرة "البودور"

استخبارات الداخلية تطيح بثلاثة دواعش "خطرين"

Date: 2021-12-01 08:56:40
استخبارات الداخلية تطيح بثلاثة دواعش "خطرين"

وكالة الاستخبارات تحبط عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية في الانبار

Date: 2021-08-01 19:09:17
وكالة الاستخبارات تحبط عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية في الانبار

وكالة الاستخبارات تعتقل منفذي تفجير عجلة مفخخة في الموصل

Date: 2021-06-07 09:43:40
وكالة الاستخبارات تعتقل منفذي تفجير عجلة مفخخة في الموصل

رفع 200 دعوى قضائية ضد الفريق الركن جميل الشمري بقضية قتل المتظاهرين

Date: 2019-12-04 10:11:04
رفع 200 دعوى قضائية ضد الفريق الركن جميل الشمري بقضية قتل المتظاهرين

قوة خاصة من بغداد تعتقل محافظ بابل الحالي

Date: 2021-04-13 09:18:40
قوة خاصة من بغداد تعتقل محافظ بابل الحالي