أحدهم ساوم شخصاً مقابل 50 مليون دينار.. الأمن العراقي يطيح بـ 38 مبتزاً

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة ، بإلقاء القبض على العشرات من المبتزين في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إن مفارز الجهاز في بغداد والمحافظات نفذت واجبات متفرقة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على (38) مبتزاً أحدهم ساوم شخصاً على مبلغ (50) مليون دينار مقابل عدم نشر صور أُسرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للبيان فقد تمت عمليات القبض بكمائن محكمة من خلال استدراج المتهمين والإطاحة بهم متلبسين، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تدوين أقوالهم لينالوا جزاءهم العادل.