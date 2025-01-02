أحدهم رمى نفسه من أعلى منزله.. اعتقال 8 متهمين في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء الخميس، 8 مطلوبين بتهم مختلفة، في محافظتي ذي قار وبغداد، فيما كشف مصدر عن إلقاء أحد المطلوبين لنفسه من أعلى منزله، ما عرضه لإصابة بليغة.

وقال مصدر أمني في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية توجهت لإلقاء القبض على متهم وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وعندما داهمت منزله، قام المتهم بإلقاء نفسه من أعلى سطح منزله وتعرض إلى كسور وكدمات في مناطق عدة بجسمه".

وأضاف المصدر، أن "القوة الأمنية ضبطت مع المتهم مسدساً نوع (كولمبي)"، مبينا أن "المتهم مطلوب وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي بغداد، أعلنت قيادة العمليات، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لواء مغاوير قيادة العمليات والقطعات الملحقة به، نفذ ممارسة أمنية في قضاء أبي غريب غربي العاصمة"، مضيفة أن "الممارسة أسفرت عن القبض على 7 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالقتل العمد".