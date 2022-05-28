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أحدهم بمكتب الزاملي والآخر بـ"سرايا الصدر" .. اعتقال اشخاص حاولوا تنفيذ "الدكة العشائرية"

Category: أمـن

Date: 2022-05-28T18:15:06+0000
أحدهم بمكتب الزاملي والآخر بـ"سرايا الصدر" .. اعتقال اشخاص حاولوا تنفيذ "الدكة العشائرية"

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، باعتقال أشخاص حاولوا تنفيذ "الدكة العشائرية"، في العاصمة بغداد، احدهم بمكتب النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي والآخر بسرايا السلام.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، "وردت معلومات بوجود مجموعة تنوي القيام بدكة عشائرية ضمن منطقة الحرية ببغداد، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وتطويق المكان ونصب سيطرات".

وأشارت الى "محاصرة عجلة بداخلها 3 اشخاص والقبض عليهم وضبط بحوزتهم سلاح نوع بي كي سي وبندقية قنص وقاذفة RBG7 عدد 2 وصاروخ قاذفة درع عدد 2 واطلاقات نارية مختلفة كثيرة".

ولفتت المصادر الى أن "احد الملقى القبض عليهم ينتمي لسرايا السلام والثاني موظف في مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي والثالث كاسب".

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