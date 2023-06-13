أحدهم بحوزته (44) ألف حبة.. القبض على (21) تاجراً وناقلاً للمخدرات في عدة محافظات

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني يوم الثلاثاء، القاء القبض على تجار وناقلي مخدرات في عدة محافظات عراقية.

وذكر بيان للأمن الوطني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في غربِ نينوى بالتنسيق مع مديرية أمن النجف الأشرف وبعملية نوعية استندت على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بتجارة ونقل المخدرات في محافظة النجف، حيث ضبط بحوزته (44) ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون".

وأشار إلى ان "عملية القبض جرت بعد متابعة دقيقة للهدف الذي راقبته مفارزنا واستدرجته بعد نصب كمين محكم أفضى للإطاحة به بالجرم المشهود، وقد اعترف بنيته توزيع الحبوب على مناطق المحافظة".

وفي سياق متصل؛ لفت البيان إلى "إلقاء القبض على (20) شخصا في عمليات متفرقة بتهم تجارة وترويج المخدرات في محافظات (بغداد، وذي قار، والنجف الأشرف، وبابل) وضبطت كميات من مواد مخدرة متنوعة وأدوات تعاطٍ".

وجرى إحالة المتهمين بعد تدوين إفادتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا الجزاء العادل، وفقا للبيان.