أحدهم انتحل صفة والد مدير مكتب السوداني.. القبض على 11 محتالاً في بغداد وعدة محافظات

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، عن تفكيك شبكات نصب واحتيال والقبض على 11 متهماً بانتحال الصفة في بغداد وعدة محافظات أخرى.

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكنت من الإطاحة بمتهم انتحل صفة والد مدير مكتب رئيس الوزراء ويقوم بابتزاز الدوائر الحكومية لأغراض مالية، حيث جرت عملية إلقاء القبض بالتنسيق مع مديرية أمن النجف بعد تفعيل الجهد الاستخباري الذي قاد إلى مكان سكناه داخل المحافظة".

ولفت إلى أن "مفارزنا تمكنت أيضاً من القبض على متهم كان ينتحل صفة ابن مسؤول كبير في الدولة"، مبيناً أن "مفارزنا في محافظات كربلاء وديالى وواسط ألقت القبض على (5) متهمين قاموا بانتحال صفات حكومية لغرض ممارسة عمليات النصب والإحتيال على المواطنين وايهامهم بالتعيين.

وفي سياق متصل نوه الجهاز إلى أن "مفارزنا استطاعت القبض على (4) متهمين انتحلوا صفة (طبيب مختص) حيث تم ضبطهم بالجرم المشهود أثناء ممارستهم هذه المهنة داخل عياداتهم في محافظات (بغداد، وكربلاء وميسان)".

وبيّن أن "عمليات إلقاء القبض جرت وفق أوامر قبض قضائية، وقد جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".