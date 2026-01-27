أحدهما ينتمي لـ"سميچة".. السجن لمدانين بالدگة العشائرية والسرقة جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، يوم الثلاثاء، حكمين بالسجن بحق مدانين أحدهما بـ"الدگة العشائرية" والآخر بالسرقة ضمن تشكيل إجرامي "خطير".

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق متهم مدان بارتكاب جريمة (الدگة العشائرية)، حيث صدر القرار وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

كما أفاد المصدر ذاته، بأن "المحكمة حكمت أيضاً بالسجن 4 سنوات بحق أحد أفراد عصابة (سميچة) الخطيرة، بعدما تمت إدانته بارتكاب جريمة سرقة دراجات نارية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وصدر القرار وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وفقاً للمصدر.