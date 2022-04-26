أحدهما يعمل في "جيش دابق".. اعتقال عنصرين من "داعش" في بغداد والانبار

شفق نيوز / أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الثلاثاء، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" يعمل ضمن ما يسمى "جيش دابق" في العاصمة بغداد، فيما أفادت الاستخبارات العسكرية باعتقال عنصر آخر في التنظيم خلال محاولته دخول مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة أمنية نفذت عملية نوعية مباغتة وداهمت احد الدور السكنية في منطقة السيدية ببغداد"، مبينة أنه "تم خلال العملية "القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابي المطلوبين وفق المادة ٤/ إرهاب".

وأوضح البيان، أن "المعلومات الامنية تظهر انه احد العاملين بما يسمى (جيش دابق ، وولاية نينوى )"، مشيراً إلى "ضبط عجلة نوع سورنتو خصوصي وبندقية كلاشنكوف مع مخزن ومسدس عدد٢ وجهاز رسيفر كاميرات وجهاز لابتوب واجهزة هاتف ايفون عدد ٢ في المكان الذي تم مداهمته".

من جهتها قالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "معلومات دقيقة وردت لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة اكدت وجود محاولة لاحد الارهابيين لدخول قضاء الفلوجة عبر منطقة الصقلاوية بالأنبار".

وأضاف البيان أنه "تم على اثرها وبالتعاون مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ وقوة من الفوج نصب كمين محكم له في سيطرة الفلاحات مدخل الصقلاوية والقبض عليه وهو من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب حيث جرى تسليمه لجهة الطلب اصوليا".