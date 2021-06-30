أحداهما "وهمية".. تسجيل حالتي انتحار واستهداف منزل ضابط في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالتي انتحار أحداهما وهمية، في المحافظة، مشيرا الى شن مسلحين هجوماً على منزل ضابط رفيع في الشرطة الدولية "الانتربول".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز. أن "فتاة تبلغ من العمر 20 عاما طالبة، أقدمت على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزلها بقضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، لأسباب غير معلومة حتى الآن".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار تلقت بلاغا بوجود حالة انتحار فاشلة رميا بالرصاص لشاب يبلغ من العمر 30 عاما وعند التحقيق اتضح انها عبارة عن عبث بالسلاح من قبل الشاب ".

وأشار المصدر الى، أن "القوات الأمنية نقلت جثة الفتاة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما نقلت الشاب المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم".

وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل هجوم مسلح على منزل ضابط في شرطة الانتربول بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على منزل ضابط رفيع برتبة مقدم في الشرطة الدولية الانتربول وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "الهجوم لم يسفر اي اضرار بشرية بالحادث، سوى المادية منها في واجهة المنزل"، مؤكدا أن " قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الهجوم المسلح".

يذكر ان هذا الحادث الثاني الذي يتعرض له منزل الضابط المستهدف، حيث تعرض سابقا إلى عملية سرقة كبيرة، بسبب الخلافات المالية التي تجمعه بمحيطه.