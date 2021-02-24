أحدهما هُددت بالخضوع لـ"رغبات دنيئة" .. إحباط حالتي ابتزاز لفتاتين في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الاربعاء، عن إحباط حالتي ابتزاز لفتاتين في محافظة نينوى.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، تمكنت في عمليتين منفصلتين من إيقاف حالتي ابتزاز لفتاتين في محافظة نينوى، حيث تعرضتا لتهديد وابتزاز بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم تخضع إحداهما لدفع مبلغ مليون ونصف المليون دينار، والأخرى لرغبات المبتز الدنيئة".

واضاف أن "الشرطة المجتمعية قد استطاعت من مواجهة المبتزين بأدلة تورطهما بالجريمة واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الفتاتين".