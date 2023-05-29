أحدهما مطلوب للأجهزة الأمنية.. مقتل شخصين جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء الاثنين، بمقتل شخصين اثنين بحادثين منفصلين، أحدهما مطلوب للأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شجاراً بين شقيقين تطور لمعركة بينهما بالأسلحة، وانتهى بمقتل أحدهما على يد الآخر داخل منزلهما بناحية علي الشرقي شمالي ميسان"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية سهلت نقل الجثة إلى الطب العدلي، وباشرت بملاحقة الجاني".

وأضاف المصدر، أن "هجوماً مسلحاً قام به مجهولون بمنطقة العريض في ناحية السلام غربي ميسان، انتهى بمقتل شخص مطلوب لقوات الأمن، وكذلك بثأر عشائري، فأردوه قتيلاً على الفور، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة".