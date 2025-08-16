أحدهما قاتل.. القبض على شخصين اغتصبا حدثاً في بغداد

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بالقاء القبض على متهمين اثنين باغتصاب فتى في الأعظمية بالعاصمة بغداد، مشيراً إلى تورط أحدهما بجريمة قتل سابقة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على متهمين تورطا في اغتصاب شاب حدث في منطقة الاعظمية، فيما تبين أن أحدهما متهم سابقاً بجريمة قتل.

وأوضح المصدر، أن الضحية، وهو حدث، تقدم بشكوى إلى مركز شرطة الأعظمية أكد فيها تعرضه للاعتداء الجنسي من قبل متهمين اثنين، يعملان في إحدى محطات غسل السيارات بمنطقة "الكم" القريبة من الأعظمية.

وأضاف المصدر أن المتهمين اعترفا خلال التحقيق بممارستهما الاعتداء الجنسي على المشتكي، وبعد التعمق بالتحقيق مع أحد المتهمين اعترف بأنه نفذ في شهر شباط عملية قتل بحق المجني عليه (ك.ج.د) في منطقة الحسينية، (شمال بغداد)، باستخدام بندقية كلاشنكوف، حيث تم التخلص من السلاح في إحدى الدور القريبة من منزل المجني عليه ومحاولة إخفاء معالم الجريمة قبل هروبه والتخفي داخل محطة غسل السيارات التي يعمل بها.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات تم تأكيدها بالتنسيق مع مركز شرطة الزهور، الذي أكد صحة اعترافات المتهم، وتم إيداعهما التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية.