أحدهما فتاة.. اعتقال شخصين بحوزتهما "كرستال وسلاح غير مرخص" بمدينة الصدر

شفق نيوز- بغداد

ألقت دوريات نجدة الصدر الثانية، يوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين أحدهما فتاة، أثناء نصب "سيطرات" مفاجئة بعد الاشتباه بدراجة نارية كانا يستقلانها.

وأشارت مديرية النجدة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "القبض على كل من المتهم (ع.س.ع) والمتهمة (ح.ا.ع)، وكان أحدهما ملثماً لحظة التوقيف، وخلال عملية التفتيش عُثر بحوزتهما على أكياس مختلفة الأحجام تحتوي على مادة الكريستال المخدرة، تقدر كميتها بنحو 50 غراماً، بالإضافة إلى سلاح مسدس غير مرخص".

وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية سلمت المتهمين إلى قسم تحقيقات الرصافة في المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما وفقاً للاختصاص".